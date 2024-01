Tagadà, l'attacco di Cappellacci sul caso Solinas: "Non fa bene a nessuno"

18 gennaio 2024 a

Il caso Christian Solinas fa discutere. Se n'è parlato nel corso della puntata di Tagadà in onda il 18 gennaio su La7. In collegamento c'era anche Ugo Cappellacci, deputato di Forza Italia, che ha criticato il tempismo con cui è stata messa in atto la misura cautelare nei confronti del governatore uscente della Sardegna.

"La misura cautelare nei confronti di Christian Solinas in questo momento non è funzionale neanche al proseguimento sereno delle indagini perché genera confusione e sospetti. Genera un clima che non è favorevole per un'azione serena e distesa che è giusto che la magistratura possa fare. Quindi valuto tutto negativamente. Se si fosse atteso un mese e mezzo rispetto a questa misura cautelare, che arriva dopo un anno dall'apertura dell'indagine, probabilmente non sarebbe cambiato niente. Certamente è una novità che inquina il quadro e che non fa bene alla politica e alla magistratura".