Selvaggia Lucarelli replica ai "giornalisti urlanti": "Non sono scappata ma..."

"Ora parliamo del libro e dei disturbi alimentari": così Selvaggia Lucarelli ha richiamato i presenti a rispettare i temi e le persone, perché "abbiamo detto che il giornalismo deve rispettare la persona". La giornalista aveva promesso su Instagram “una piccola riflessione sulle cose accadute in questi giorni”, ricordando ai follower l’appuntamento a Milano della presentazione del libro di Francesca Fialdini e Leonardo Mendolicchio "Nella tana del coniglio". Ma, in quest'occasione, alla prima domanda sul caso di Giovanna Pedretti, ha preferito evitare la discussione, chiedendo appunto di rispettare gli autori del libro e i presenti. "Poi io mi presto, mi immolo", ha detto. Dopo l'evento, però, si è alzata e si è diretta rapidamente verso un'uscita, allontanandosi dai cronisti. La notizia dell'episodio è rimbalzata in rete e oggi, sempre sui social, la diretta interessata ha replicato a quanto circolato sui media.

"Mi tocca fare quello che solitamente faccio per altre notizie, e cioè rimettere insieme i pezzi perché la verità si perde così tanto per strada che alla fine non conta più niente", ha scritto la giornalista in una storia Instagram. Poi ha proseguito: "Ieri sera presentavo il libro di Francesca Fialdini 'Nella tana del coniglio' sui disturbi alimentari. La sala era piena, l'ala destra era occupata da ragazze che avevano sofferto di anoressia, le loro famiglie. Si sono presentate decine di fotografi/giornalisti, quasi tutti si sono piazzati davanti a quelle famiglie e quei ragazzi. Sinceramente, non immaginavo, ma non sono certo scappata".

"Ho fatto serenamente il mio lavoro ed è stata una bellissima presentazione, toccante. Quando ho chiesto al pubblico se qualcuno volesse fare domande, una giornalista ha preso il SUO microfono e ha iniziato a farmi una domanda sul caso di cronaca che conoscete. Io ho risposto che era la presentazione del libro di Francesca e che lì c'erano ragazze e famiglie che volevano sentir parlare di quello. Di avere rispetto. Lei ha provato a controbattere ma le persone presenti hanno manifestato fastidio ed è stata zitta", ha aggiunto. Quindi, la conclusione della giornalista: "Finita la presentazione me ne sono andata con giornalisti urlanti alle spalle che pretendevano risposte a domande poste in quel contesto. Con quella modalità. Questo è tutto".