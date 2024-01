Fuori dal coro, Giordano smaschera l'intelligenza artificiale: "Non credete al mio doppio"

17 gennaio 2024 a

a

a

Intelligenza artificiale. Mario Giordano denuncia il video in cui il suo doppio AI pronuncia parole a favore degli occupanti abusivi di case. "L'intelligenza artificiale potrebbe, per esempio, farmi dire viva gli abusivi, viva chi occupa le case. Non ci credete? L'ha già fatto". E così viene mandato in onda il filmato in cui il giornalista prende le difese delle occupazioni. "Finora ho dato la caccia ai ladri di case ma probabilmente sbagliavo - ha detto il doppio tecnologico di Giordano - Infatti in Italia c'è un'emergenza abitativa che va risolta anche a costo di stare al fianco degli abusivi".

La fabbrica dei falsi: i video creati dall'intelligenza artificiale



Non credete ai falsi l'unico vero Mario Giordano è ora in onda su #Rete4 pic.twitter.com/yom4XKayCd — Fuori dal coro (@fuoridalcorotv) January 17, 2024

Poi Giordano commenta il video appena mandato in onda e spiega come stanno davvero le cose. "No, non saremo mai al fianco degli abusivi - prosegue Giordano - Non saremo mai al fianco dei ladri di case ma l'intelligenza artificiale ci può far dire anche questo"