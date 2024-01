Fedez "molto depresso" dopo il caso Ferragni. L'indiscrezione: "In ospedale..."

17 gennaio 2024 a

a

a

Quando Chiara Ferragni ha iniziato a postare scatti dalla montagna insieme ai figli Leone e Vittoria, alla madre Marina e alla sorella Valentina, ma senza il marito Fedez, tutti hanno pensato che qualcosa tra di loro non andasse nel verso giusto. Poi, dopo poche ore, le acque si sono calmate, anche perché nessuno dei due diretti interessati ha lasciato trasparire nulla in merito a queste voci di crisi. In casa Ferragnez, però, è possibile che delle tensioni dopo il pandoro-gate ci siano. I guai giudiziari dell'influencer potrebbero infatti aver avuto delle ripercussioni anche su chi le sta vicino. E così l'ultima indiscrezione arriva da Novella 2000. Stando a quanto si legge sulla rivista, il rapper sarebbe in questi giorni tornato in ospedale.

Fiorello inguaia Fedez: "È capitato altre volte...", la figuraccia social

Non è stato un anno semplice per Fedez. A dicembre, attraverso un'intervista concessa ad Alzo Cazzullo sul Corriere della Sera, il cantante aveva vuotato il sacco e raccontato molto di quanto accaduto e del suo rapporto con la salute fisica e mentale dopo la malattia e le ricadute. Il tumore, la paura, la depressione e il bisogno di un supporto psicologico gli argomenti cardine delle sue dichiarazioni. Ora, dopo l'inchiesta e la bufera che ha travolto la moglie Chiara, il direttore del settimanale Novella2000, Roberto Alessi, ha lanciato nuove indiscrezioni sul rapper.

"Fedez inadeguato all'esposizione": per l'esperto Ferragni deve cambiare strategia

Nell'articolo, Alessi riferisce di aver appreso da fonti vicine alla coppia più seguita dei social che Fedez sarebbe tornato a farsi visitare dai medici. Ciò che non è chiaro, però, è il motivo e se si tratti cioè di controlli di routine o di nuovi problemi di salute. "Mi dicono che è stato visto in questi giorni al San Raffaele, spero sia l'ennesima fake news. Chi gli vuole bene mi dice che è molto, molto depresso. D’altra parte, solo a dicembre diceva: 'Devo curare la mia salute mentale", si legge sulla rivista.