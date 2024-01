Ferragni, per l'esperto serve una nuova strategia: "Fedez inadeguato all'esposizione"

16 gennaio 2024 a

Chiara Ferragni ha, da un mese preciso, catalizzato l'attenzione dei media e della stampa. Il pandoro-gate e tutto quello che ne è conseguito sono finiti sotto ai riflettori. Sebbene l'influencer abbia rotto il silenzio social già da un po', sembra che la strategia scelta dopo l'inchiesta non sia la migliore. Almeno questo è quanto ha affermato esperto in reputation management e vicende mediatico giudiziarie Andrea Camaiora. Il CEO di The Skill ha concesso un'intervista a Il Messaggero e ha cercato di individuare quali possano essere stati gli errori commessi dall'imprenditrice digitale. "L’uscita dalle difficoltà è quindi ancora lontana e richiede sangue freddo, metodo e contenuti adeguati. Non si può comunicare e comportarsi allo stesso modo in una fase ordinaria e straordinaria, di successo o di crisi!", ha premesso.

Ferragni si è detta fiduciosa nell'attività della magistratura. Poteva esprimersi in modo differente? "Il comunicato della Ferragni all’indomani dell’iscrizione nel registro degli indagati è, sì, formalmente corretto, ma palesemente fermo a un linguaggio para-giuridico. Mentre nella comunicazione di casi mediatico giudiziari occorre che il comunicatore non si limiti a veicolare la nota degli avvocati ma a semplificarla e renderla più efficace ed empatica, soprattutto capace di trasmettere un’idea, un sentimento", ha detto Camaiora.

Poi il focus è stato spostato sul marito Fedez e sulla scelta di intervenire, prima a Capodanno con un video dei semi-festeggiamenti e poi contro i giornalisti. "Al momento, il principale elemento di criticità per Chiara Ferragni è suo marito che dimostra totale inadeguatezza, ormai da troppo tempo, all’esposizione della coppia. In particolare, nell’ultimo periodo, hanno contribuito ad aggravare la situazione, attirando l’attenzione dei media e sollevando altre critiche le polemiche con Myrta Merlino", ha affermato. Sulla scelta di mostrare i figli Leone e Vittoria, ha aggiunto: "Non possono sovraesporli in questo modo e poi stupirsi che diventino anch’essi vittima del circuito mediatico o della gogna social".