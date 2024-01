Ferragni in un articolo del New York Times: "La più chiacchierata...". C'è lo zampino di Lucarelli

16 gennaio 2024 a

Poche, mirate, righe. Chiara Ferragni, dopo il pandoro-gate e l'allargamento dell'inchiesta, è finita al centro di un articolo del New York Times. "Coinvolta in uno scandalo, la regina dei social media deve affrontare accuse penali, rinunce da parte degli sponsor e una perdita di fiducia da parte dei suoi 29 milioni di follower su Instagram": così il quotidiano statunitense parla dell'influencer numero uno d'Italia dopo l'esplosione dello scandalo del pandoro griffato per Balocco. "Chiara Ferragni ribadisce che risponderà esclusivamente alle autorità competenti a cui conferma la propria fiducia ed è a loro disposizione per chiarire quanto accaduto", ha fatto sapere il suo team in una nota ufficiale. Nonostante tali dichiarazioni, però, l'attenzione mediatica per il caso dell'imprenditrice digitale continua a essere alta.

"Le chiacchiere entusiaste sull'apparizione a sorpresa in prima fila di Jeff Bezos e della sua fidanzata, Lauren Sánchez, alla sfilata di Dolce & Gabbana sono state rapidamente superate dagli aggiornamenti sullo strano caso di Chiara Ferragni", scrive il New York Times. L'influencer, come intuibile dalle storie e dagli scatti pubblicati sul suo profilo Instagram ufficiale, ha scelto in questo momento di rinunciare alla partecipazione alla settimana della moda di Milano per ritagliarsi un po' di tempo con la sua famiglia. Ciò che ha destato stupore, in quell'occasione, è stata però l'assenza del marito Fedez.

A fornire informazioni sulla vicenda di Chiara Ferragni è stata Selvaggia Lucarelli, che nelle ultime ore è balzata agli onori di cronaca anche per la storia di Giovanna Pedretti, la ristoratrice trovata morta dopo aver catalizzato l'attenzione dei giornali e dei media per la sua risposta a una recensione di un cliente che si diceva scontento per aver mangiato accanto ad alcune persone gay e a un ragazzo disabile. Su Instagram la giornalista ha scritto così: "Ho parlato con il New York Times, che mi ha chiesto cosa è successo a proposito di Ferragni in Italia. L'articolo, tranne una piccola imprecisione, è una buona ricostruzione dei fatti".