L'Aria che Tira, Tortora umilia Bompiani sul caso Pedretti: “Già emette un giudizio?”

La morte di Giovanna Pedretti è argomento di discussione nella puntata del 15 gennaio de L’Aria che Tira, programma televisivo di La7 che vede David Parenzo alla conduzione. La 59enne era la titolare della pizzeria Le Vignole di Sant'Angelo Lodigiano la cui risposta a una recensione di un cliente su Tripadvisor era diventata virale sui social media. Al momento tra le varie ipotesi prese in considerazioni dagli inquirenti c'è quella del suicidio. E sul tema va in scena un battibecco tra Gaia Tortora e Ginevra Bompiani: “L’unica cosa che sappiamo è l’intervista di Selvaggia Lucarelli a questa signora Pedretti, quella è l’unica cosa che abbiamo davanti agli occhi, tutto il resto è ipotesi. E allora entrerei nel merito. Io leggo che Papa Francesco paga con la solitudine l’apertura ai gay. Ora io entrerei nel merito perché qualunque cosa, che sia stata vera o falsa, di questa intervista, non era - evidenzia Bompiani - una cattiva idea. Non era una cattiva idea perché evidentemente questa signora voleva far sapere, poi l’ha fatto goffamente…”.

«Nessuna gogna», Lucarelli respinge le accuse sul dramma della ristoratrice

Ed ecco che interviene Gaia Tortora, che non fa finire di parlare la scrittrice: “Signora ma lei sta dando un giudizio su un qualcosa che ha appena detto che non conosciamo. Non sappiamo neanche se il post falso l’ha scritto la signora o il marito, o hanno dato mandato ad un’agenzia. E lei, di una persone che forse si è suicidata, sta già emettendo un giudizio… Io lo trovo… L’ha appena detto”. “Ancora non mi ha fatto parlare, forse sta emettendo lei su di me un giudizio”, prova ad arrampicarsi sugli specchi Bompiani.