Giovanna Pedretti trovata senza vita: il caso della recensione contro gay e disabili

14 gennaio 2024 a

a

a

Il corpo senza vita trovato nelle acque del Lambro è di Giovanna Pedretti, 59enne titolare della pizzeria Le Vignole di Sant’Angelo Lodigiano. Sul posto sono intervenuti i carabinieri con la sezione Rilievi, i vigili del fuoco e il pm di turno della Procura lodigiana. L’ipotesi più plausibile - dq quanto appreso - è quella del gesto estremo. La ristoratrice nei giorni scorsi era finita al centro di un caso mediatico legato a una recensione negativa sul suo locale. Nel commento su Google veniva venivano espressi concetti omofobi e contro i disabili. La risposta a tono dell'esercente era diventata popolare sui social e le erano stati dedicati degli articoli sui media. Tuttavia, come emerso in un secondo momento, ci sarebbero dubbi sulla genuinità della recensione. Alla stessa Pedretti è stato chiesto conto di questi dubbi da alcuni tg.

"La lezione degli ultimi giorni che arriva dalla sinistra e dai suoi giornalisti: si possono attaccare un ragazzo mutilato da uno squalo, una pizzaiola sospettata di una recensione fake (oggi trovata senza vita), si possono usare un padre morto e una dolorosa storia familiare per ferire la premier, ma si omaggia la star di Hollywood che scappa dal processo a Matteo Salvini. A sinistra non cambieranno mai: spietati con i deboli e con gli avversari, servili con gli

amici. Vergogna", è il duro commento contenuto in una nota della Lega.