George Ciupilan aggredito a Milano: "Queste le mie condizioni". Virale sul web

Francesco Fredella 15 gennaio 2024 a

“Ciao, purtroppo queste sono le mie condizioni”. George Ciupilan, ex concorrente del Grande Fratello vip, deve fare i conti con la Milano violenta. Un vero e proprio allarme, che non s'arresta. Su Instagram, George racconta tutto mostrando i segni dell'aggressione subita: “Devo fare ancora degli accertamenti ortopedici per quanto riguarda la parte alta del tronco, soprattutto la spalla che faccio fatica a muovere. Purtroppo questa aggressione è uno scotto della popolarità. Spero che a nessun altro collega che fa il mio stesso lavoro possa succedere una cosa di questo tipo e deve correre rischi per la propria salute, come sta succedendo a me in queste ore”.

Il suo post è diventato subito virale e ha fatto il giro della Rete in pochissimo tempo. Una pioggia di commenti anche da parte di ex concorrenti del Gf vip. "Perché i ragazzi giovani non abbiano voglia di divertirsi anziché picchiare un ragazzo in cinque, da infami tra l’altro", scrive Matteo Diamante. Patrizia Rossetti, invece, dice: "Da brava boomer ha pure messo delle emoji innamorate totalmente random. (“George tesoro mi spiace tantissimo!! Gli umani stanno diventando davvero ignobili!! Non ho parole per questi schifosi!!!".