Omnibus, Mineo fulmina Schlein: “Non ispira fiducia. Pd partito della Ztl”

Il lavoro di Elly Schlein non piace affatto a Corradino Mineo. Il giornalista ed ex senatore è tra gli ospiti della puntata del 15 gennaio di Omnibus, su La7, e analizza il perché di questa bocciatura nei confronti della segretaria dem: “Oggi il Pd della Schlein è il Pd che vorrebbe difendere i diritti e le minoranze, comprese una parte dei migranti e dei richiedenti asilo. È un partito europeista, ma è una connotazione debole, perché l’Europa non tocca palla con le due guerre, c’è stata un’operazione violenta degli Stati Uniti che le ha tolto quel poco di potere che aveva, o ti allinei o ti allinei. Ricordate che hanno sabotato il Nord Stream e non è stato Vladimir Putin. Dal 2001 viviamo il declino sempre più accelerato della superpotenza americana. Bisogna partire da questo per discutere di Giorgia Meloni e Schlein. Schlein rappresenta il partito della Ztl, dei centri urbani, che non sono dell’alta borghesia, sono un pezzo di popolo italiano”.

“Il problema del Pd è che - prosegue ancora Mineo dopo una digressione anti-Usa - ha una retorica popolare che non si connette con questa realtà sociale. L’Europa, le minoranze, la Ztl… Il Pd è in mezzo al guado, Schlein non è riuscita, e io non avevo molta fiducia che ci riuscisse, a farlo uscire dal guado”.