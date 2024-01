Stasera Italia, “si gioca tutto”. Capezzone su Schlein: elezioni decisive per salvarsi

13 gennaio 2024 a

a

a

Le candidature dei leader alle prossime elezioni Europee sono al centro della puntata del 13 gennaio di Stasera Italia Weekend, talk show di Rete4 che vede Sabrina Scampini alla conduzione. Tra gli ospiti c’è anche Daniele Capezzone, direttore editoriale di Libero, che analizza i diversi punti di vista di Elly Schlein e Giorgia Meloni prima di affrontare il test delle urne: “Siamo in una campagna elettorale permanente, i cui risultati sono sempre imputati a chi guida il partito. Allora se ti imputano i risultati tanto vale giocarla la partita. Secondo, sei in un sistema di estrema personalizzazione, chi vota Fratelli d’Italia vota Meloni. Da questo punto di vista vuole Giorgia. Qui cominciano però le differenze. Per Meloni l’occasione, lo dico calcisticamente, è di andare in Champions League, cioè di pesare ancora di più in Italia e in Europa. Consolidare il peso italiano nella propria coalizione e anche poi entrare nella partita europea con una forza ancora maggiore. Per Schlein, e io sono convinto che pure lei si debba candidare, si tratta calcisticamente di giocare per la salvezza. Lo dico – ci tiene a sottolineare Capezzone a fine discorso - con simpatia per Schlein”.