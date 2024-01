Chiara Ferragni, anche la donazione a Soleterre finisce nell'occhio del ciclone

14 gennaio 2024 a

Dopo le polemiche suscitate dalle operazioni legate al pandoro Balocco a scopo benefico, il mondo delle attività filantropiche di Chiara Ferragni è nuovamente al centro dell'attenzione degli investigatori. Un post del 2017, in particolare, ha catturato l'interesse degli inquirenti: Chiara Ferragni aveva annunciato su Depop che i proventi di dicembre realizzati dal suo account sarebbero stati devoluti all'associazione Soleterre per la pediatria del Policlinico San Matteo di Pavia. L'associazione Soleterre, tuttavia, ha dichiarato di non aver mai collaborato con l'influencer, affermando che la somma di circa 4.2mila euro è stata una libera donazione da parte di Ferragni. Secondo l'associazione, i fondi ricevuti sono stati destinati alle attività a favore del reparto pediatrico del Policlinico San Matteo di Pavia. Pur mantenendosi distante dagli ultimi eventi che coinvolgono l'influencer, l'associazione ha chiarito che la donazione è stata impiegata nell'ambito delle sue consuete attività benefiche.

Depop, l'app menzionata da Ferragni per la raccolta della donazione, è una piattaforma utilizzata per la compravendita di abbigliamento e oggetti usati o vintage. La pratica della vendita di capi usati su questa piattaforma è stata adottata da numerose celebrità, tra cui le Kardashian. Nel caso di Ferragni, l'annuncio pubblico della donazione a fini beneficiari potrebbe, secondo quanto riferisce Il Giornale, aver influenzato positivamente le vendite, sfruttando i sentimenti altruistici della clientela.

Tornando indietro al 2017, le uniche informazioni confermate provengono dall'associazione Soleterre, che sostiene che l'importo donato fosse il risultato delle vendite del solo mese di dicembre. Nonostante la possibilità di donare in forma privata, Ferragni ha scelto di collegare pubblicamente l'operazione commerciale alla beneficenza, una pratica che ha attirato l'attenzione e potenzialmente ha incrementato le transazioni sul suo profilo Depop. Dall'apertura del suo account, Chiara Ferragni ha già concluso 1489 transazioni, coinvolgendo scarpe, borse, abbigliamento e accessori di vario genere. Una nuova bufera sta per travolgere l’influencer?