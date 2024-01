Dritto e rovescio, scontro su Ferragni. Botte da orbi tra Klaus Davi e Cruciani

12 gennaio 2024 a

Scontro su Chiara Ferragni. All'indomani dell'inchiesta che vede l'influencer accusata di truffa aggravata, si confrontano anche in tv le varie versioni e opinioni. A tutto questo è stata dedicata la puntata di Dritto e Rovescio dell'11 gennaio. Gli animi si sono subito surriscaldati mentre parlava Klaus Davi. Il senatore Maurizio Gasparri è subito intervenuto dicendo: "Perché Chiara Ferragni ha versato un milione dopo la polemica? Evidentemente si è sentita in colpa!". A cui ha fatto eco Giuseppe Cruciani: "Klaus basta. L'ha ammesso lei di aver sbagliato".

Ma cosa stava dicendo in studio Klaus Davi? "Vengono messi insieme pezzi per far ricadere su Chiara Ferragni la responsabilità decisionale di un'azienda quasi multinazionale - ha spiegato il giornalista - Andiamoci cauti. Lei non è neanche rinviata a giudizio. Di fronte a un popolo generoso come quello italiano che fa beneficenza, noi di soldi che sono usciti dalle casse di Ferragni e Fedez e sono andati all'ospedale e ai bambini ne abbiamo avuti o no? Comunque un gesto è stato fatto. Nell'ambito della gestione finanziaria può esserci stato un errore. Non sarò io a stabilirlo. Ora c'è il pm Fusco che ha esperienza in indagini di mafia ed è uno molto serio. Insomma l'indagine è in ottime mani perché lavora a stretto contatto con la Guardia di Finanza".