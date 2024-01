Chiara Ferragni e Fedez, viene giù tutto: "Frizione grossa" nella coppia

13 gennaio 2024 a

È un momento decisamente no per Chiara Ferragni travolta dal pandoro-gate. Prima la maxi-sanzione dell'Antitrust, poi l'inizio della fuga dei follower, poi l'inchiesta di Milano che la indaga per truffa. Un'escalation che mette a dura prova i nervi dell'influencer e imprenditrice. Ora a quanto pare ci sarebbero tensioni anche con il marito Fedez, che l'ha difesa dall'inizio - prendendo tuttavia le distanze tra le attività dichiarate benefiche della moglie e le sue - ma che ha anche assunto atteggiamenti che, evidentemente, non sono piaciuti a Ferragni.

A rivelarlo è stata Selvaggia Lucarelli, la prima a battere sul tasto delle campagne di beneficenza. "In questo momento pare che dalla parte Ferragni e dei suoi legali ci sia molta irritazione per le storie scomposte del marito su Merlino e i giornalisti", sono le parole di Lucarelli. Irritazione che "avrebbe creato una frizione grossa tra i due" con gli avvocati di Ferragni a quanto pare piuttosto indispettiti. La goccia che ha fatto traboccare un vaso già bello pieno è stata la sparata di Fedez contro i cronisti, in particolare quelli di Pomeriggio 5, che da giorni stazionano sotto casa della coppia, a Milano. Il rapper ha ironizzato, come spesso fa, sulle "priorità" della stampa italiana. Attacchi a cui Myrta Merlino ha risposto nella trasmissione di Canale 5 ribadendo che il fatto che Chiara Ferragni è indagata è legittimo se non doveroso parlarne. "Che sia vero o no, se in questo momento non c'è una strategia condivisa (sono i Ferragnez, nel bene e nel male), la vedo dura resistere alla tempesta", dice ancora Lucarelli. Intanto ha fatto rumore l'assenza di Ferragni alla sfilata di Gucci, ieri a Milano, per la presentazione delle collezioni maschili per il prossimo autunno-inverno.