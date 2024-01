Stasera Italia, Verderami e la soffiata su Meloni: “Europee? Si è scelta l'avversaria”

13 gennaio 2024 a

Le elezioni Europee sono uno dei temi caldi della puntata del 13 gennaio di Stasera Italia, il programma televisivo pre-serale di Rete 4 che vede Sabrina Scampini alla conduzione. Francesco Verderami, firma del Corriere della Sera, dà la sua visione della sfida delle urne: “Giorgia Meloni si è scelta l'avversaria, una differenza sostanziale rispetto ai suoi avversari, in un quadro delle opposizioni che è molto frastagliato. Ha già deciso di candidarsi, senza che questo turbi il clima nel suo partito e ritengo anche che sia indotta a fare questa candidatura anche perché Fratelli d’Italia è vissuto dagli elettori come un partito di destra”.

Stefano Cappellini, giornalista di Repubblica, si focalizza invece sulle questioni interne al Partito democratico: “Non penso che Elly Schlein debba scegliere se candidarsi o meno perché glielo dice Romano Prodi e quindi in questo caso non candidarsi, visto che lui è stato molto chiaro nel sconsigliarle la candidatura. Non sono così convinto che lei non abbia nulla da perdere e che sia solo un’operazione per allargare il consenso”.