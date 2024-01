Pomeriggio 5, Myrta Merlino non molla Ferragni e Fedez: "C'è maretta..."

12 gennaio 2024 a

a

a

Dopo i botta risposta si torna a parlare di Chiara Ferragni e del pandoro gate a Pomeriggio 5, il programma condotto da Myrta Merlino su Canale 5. In trasmissione viene data la notizia del (presunto) forfait dell'influencer alla sfilata di Gucci, venerdì 12 gennaio a Milano, evento a cui Ferragni non ha mai rinunciato. "Chiara Ferragni, habitué delle passerelle milanesi, non avrebbe partecipato alla sfilata di Gucci che questo pomeriggio ha presentato le collezioni maschili per il prossimo autunno-inverno. L’influencer, al centro delle inchieste per truffa aggravata dalla minorata difesa per il caso pandoro, infatti non è stata vista varcare l’ingresso celebrity in via Enrico Cosenz", è l'agenzia letta da Merlino in diretta con una certa enfasi. "Magari era andata dal parrucchiere...", ironizza l'opinionista in studio Anna Pettinelli, con Merlino che rintuzza: "Onestamente per il momento la si vede poco, in giro e sui social. Il nostro inviato da giorni incontra solo il cane" sotto casa sua e di Fedez, afferma con evidente riferimento al recente botta e risposta con il rapper.

"Il popolino è invidioso", Wanna Marchi a valanga: la difesa di Ferragni

Fedez infatti aveva pubblicato una storia social mostrando i cronisti vicino alla sua abitazione: "Ormai la Paloma (il cane dei Ferragnez, ndr) mi è diventata una star perché Pomeriggio Cinque è da diversi giorni che mette un giornalista piantonato fuori da casa nostra nella speranza di vedere non so che cosa", aveva ironizzato Fedez promettendo "scoop" sulla qualità delle deiezioni del cane. La conduttrice aveva replicato: "Se fai notizia per tutta la vita e i mass media ti servono quando le cose vanno bene, devi sapere che i mass media ci sono nella buona e nella cattiva sorte. E il fatto che tua moglie sia indagata per truffa aggravata è una notizia".

"Basta!". "Andateci cauti". Caso Ferragni, botte da orbi tra Cruciani e Klaus Davi

L'ultima stoccata arriva proprio nella diretta di oggi, con Merlino che coglie la palla al balzo del mancato avvistamento dell'influencer e imprenditrice alla sfilata di Gucci per rilanciare le indiscrezioni sulla coppia: "Addirittura Selvaggia Lucarelli fa sapere che ci sarebbe anche un po' di maretta familiare a seguito di un certo numero di polemiche che hanno visto anche noi coinvolti, nostro malgrado...", spiega la conduttrice prima di lanciare un servizio sul "quadro più ampio" rispetto al tinello dei Ferragnez, ossia le luci e le ombre del business degli influencer.