Sanremo, sesto Festival per Amadeus? “Mi fa paura”, la reazione esilarante di Fiorello

Fiorello si scatena e ironizza sui social sull’ipotesi di un sesto Festival di Sanremo targato Amadeus nel 2025. Sui social lo showman ha pubblicato il passaggio che il conduttore e direttore artistico del festival ha dedicato all’argomento nell’intervista uscita oggi su Repubblica («Ho promesso all’azienda di dare una risposta sul sesto, il fatto che me lo chiedano mi fa piacere e mi rende orgoglioso, ovviamente. Per una questione di rispetto, il giorno dopo ci metteremo seduti con la Rai e affronteremo il tema») e ci affianca un video in cui tace con sguardo minaccioso.

Sotto un post allarmato: «Quest’uomo mi fa veramente paura! Stephen King dovrebbe prendere spunto per un nuovo romanzo… da brividi!» Più volte nelle scorse settimane, Fiorello aveva scherzato minacciando Amadeus contro l’ipotesi di portare avanti un sesto festival. E se prima le parole erano di chiusura totale ora sembra che qualche spiraglio nel conduttore televisivo possa aprirsi, con un clamoroso filotto di conduzioni nella kermesse musicale.