Roberto Vannacci, quando esce il nuovo libro. E sulla candidatura alle europee...

Un nuovo libro per il generale Roberto Vannacci: titolo "La Forza e il Coraggio", per i tipi di Piemme in uscita a marzo. Dopo "Il mondo al contrario", la cui uscita come testo autoprodotto ha creato aspre polemiche, è giù pronta la nuova fatica letteraria del neo capo di stato maggiore del comando delle forze operative terrestri. Secondo le indiscrezioni si tratta di libro autobiografico in cui Vannacci racconta la sua carriera ma anche la sua vita privata. “Il generale più famoso d’Italia, autore del libro più venduto e discusso del momento, torna in libreria con la sua autobiografia", è il testo riportato nella presentazione del volume rivelato dal Fatto quotidiano. “Fin da piccolo ho scelto di vivere una vita unica diversa dalle altre”, è un virgolettato del generale.

Nella presentazione si legge che Vannacci "torna in libreria con un saggio diverso, più personale perché racconta la sua storia di fedele servitore dello Stato come generale incursore”, racconta la sua infanzia "a Parigi, gli anni della formazione, il comando di uomini straordinari nei teatri operativi di tutto il mondo”, e "la sua storia è la storia di un amore incondizionato verso il suo Paese: l’Italia”.

A fare il nome di Vannacci come possibile candidato alle prossime elezioni europee è stato il leader della Lega, Matteo Salvini: "Ho detto che stimo Vannacci come persona e non ne ho capito il linciaggio mediatico della sinistra. Se a uno non piace un libro, non lo compra. Io sono per la libertà. Mi piacerebbe" che si candidasse, "visto che su molti temi siamo d’accordo", ha detto il vicepremier e ministro a Porta a Porta ribadendo quanto espresso precedentemente a Quarta Repubblica. "Candidarmi con la Lega? Con Salvini non ci sentiamo, ci siamo incontrati casualmente un paio di volte. Lo ringrazio per la sua apertura, perché vuol dire che riconosce in me alcune capacità", è la replica del generale che assicura: "Io continuo a fare il soldato", ma "valuterò con attenzione la proposta che mi è stata fatta senza precludermi qualsiasi attività che possa fare in futuro", ha detto Vannacci a Radio Giornale Radio.