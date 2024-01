Vannacci, Mughini contro le minacce "sinistroide": libertà ai libri

08 gennaio 2024 a

Il generale Vannacci è stato uno dei protagonisti delle cronache estive. Il motivo? La pubblicazione del suo libro "Il mondo al contrario", un volume da lui stesso descritto come un tentativo di "rappresentare lo stato d’animo di tutti quelli che, come me, percepiscono negli accadimenti di tutti i giorni una dissonante e fastidiosa tendenza generale che si discosta ampiamente da quello che percepiamo come sentire comune, come logica e razionalità", ha sollevato molte polemiche a sinistra. Oggi, attraverso una lettera a Dagospia, Giampiero Mughini ha detto la sua sulle saltate presentazioni del libro.

"Caro Dago, confesso che non ho letto e non leggerò il libro del generale Roberto Vannacci. Beninteso non perché mi rifiuti di leggere i libri di cui non condivido l'ispirazione, ci mancherebbe altro. Ma solo perché non arrivo a leggere tutto, solo per questo", ha ammesso lo scrittore. Poi l'opinionista ha però acceso un faro su una questione che scuote l'opinione pubblica e cioè il fatto che molti appuntamenti pensati per la presentazione del volume siano stati cancellati. "Vedo sul tuo sito che in alcune circostanze le presentazioni di quel suo libro sono state annullate a causa di minacce che provenivano da ambienti sinistroidi, da gente votata a discutere con le spranghe e non con le parole. Questo va condannato senza ombra di dubbio da qualsiasi cittadino repubblicano degno di questo nome", ha scritto.

Libertà ai libri, quindi. Mughini ha continuato: "I libri tutti quanti hanno il diritto di essere letti, presentati, commentati. È questo che contrassegna una nazione civile". "Nella nostra società ci sono opinioni che si contrappongono anche fieramente. E questo va benissimo. Purché nulla di tutto questo assurga al rango (o meglio si abbassi alla monnezza) di ciò che è proprio di una guerra civile, i contrasti allo spasimo e a ogni costo dove l'avversario è piuttosto "un nemico" che va cancellato da questo mondo", ha concluso.