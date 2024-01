Otto e mezzo, retroscena bomba di Guerzoni: “Possibili nuove elezioni dopo le Europee”

11 gennaio 2024 a

a

a

Un vero e proprio terremoto quello delineato nel retroscena di Monica Guerzoni in merito alla candidatura di Giorgia Meloni alle prossime elezioni Europee. La giornalista del Corriere della Sera è ospite di Lilli Gruber nella puntata del 10 gennaio di Otto e mezzo, talk show pre-serale di La7, e traccia una rotta imboccata dal premier che può cambiare completamente le carte in tavola nell’attuale scenario politico: “C’è sicuramente una prova di forza da parte del presidente del Consiglio, c’è la voglia di far pesare e contare i suoi voti. C’è molto. Il tutto si sta sviluppando alla luce delle Europee, è lì che Meloni andrà molto probabilmente a testare il suo consenso ed è lì che questo gioco, che non è un gioco, della donna sola al comando, avrà la sua compiuta realizzazione. Questo perché lei correrà, probabilmente, cercherà di fare il massimo dei voti, cercherà di farli fruttare, potrebbe anche essere che ad un certo punto Meloni, stufa dei suoi alleati, recalcitranti su tanti temi, decidesse, dopo le Europee di riportare il Paese al voto. Forse no, ma questa possibilità c’è e lei la tiene lì, sullo sfondo. Magari non avverrà mai, però - rimarca ancora Guerzoni - è sicuramente una possibilità che lei può agitare in virtù del fatto che ha il 30% e può andare anche oltre”.

“I soldi dove li prendi?”. Gentili non vede soluzione all'emergenza povertà



Francesco Specchia, giornalista di Libero, concorda con la collega sullo scenario tracciato e poi arriva la chiosa di Gruber: “Avevamo giusto bisogno di un’altra campagna elettorale dopo le Europee… È quello che ci auguriamo per questo disastrato Paese”.