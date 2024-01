Chiara Ferragni, la difesa è surreale. Capezzone sbotta: "Tutto fantastico..."

08 gennaio 2024 a

Ma perché il pandoro-gate fa così discutere? Probabilmente perché è anche un caso politico, vista l'esposizione di Chiara Ferragni e del marito Fedez sul dibattito pubblico ben al di fuori, come legittimo, dei rispettivi ambiti di origine, ossia la moda e la musica. I Ferragnez dominano i social e ogni uscita su temi controversi solleva un vespaio, normale che l'inchiesta clamorosa sulla beneficenza faccia discutere anche la politica, basti pensare all'intervento di Giorgia Meloni ad Atreju su cui la premier è tornata nella conferenza stampa di fine anno, commentando con ironia che la sinistra se l'è presa come se avesse attaccato Che Guevara... Nel corso della puntata di domenica 7 gennaio di Zona Bianca, su Rete 4, Daniele Capezzone mette qualche puntino sulla "i" di influencer ricordando che "legittimamente Ferragni e Fedez da due, tre anni hanno deciso una linea di comunicazione molto politica", come abbiamo visto dal Festival di Sanremo al concertone del Primo Maggio. "Se tu sali quel ring devi sapere che i colpi li dai e i colpi li prendi", commenta il direttore editoriale di Libero.

"È lei che ce l'ha con noi". Ferragni, la verità di Santanchè

"Io sono un super garantista e credo a tutti", argomenta Capezzone, "ma la scena di scusarsi quando ti hanno pizzicato l'ha già fatta Soumahoro". afferma ricordando il famoso video del parlamentare eletto con Verdi-Sinistra italiana dopo lo scandalo coop che ha travolto moglie e suocera (lui, ricordiamo, non è mai stato indagato). La giornalista e scrittrice Mirella Serri la vede in modo diverso e stigmatizza questi attacchi a Ferragni: "Mi stupiscono, la cultura dell'impresa è di destra, chi fa soldi e produce beni" dovrebbe essere esaltato dalla maggioranza e dai media conservatori, è il ragionamento. "Anche la premier ha attaccato Ferragni, è scandaloso - continua Serri - e la sinistra non ha sostenuto Ferragni, non ha detto nulla, sono i giornali di destra che fanno propaganda contro di lei*. Sparata che provoca la reazione sarcastica di Capezzone: "È colpa nostra allora, è tutto fantastico... Ho tutto il pandoro addosso...":