Ferragni? "Vende fumo, ai bambini le briciole": Collovati a valanga

Anche l'ultima puntata di Pomeriggio Cinque, il programma di informazione condotto da Myrta Merlino, ha dedicato uno spazio al caso Chiara Ferragni. L'influencer è indagata per truffa aggravata nell’ambito dell’indagine della Procura di Milano con al centro il caso del pandoro ‘Pink Christmas‘ prodotto dall’azienda piemontese Balocco. "Sono serena perché ho sempre agito in buona fede e sono certa che ciò emergerà dalle indagini in corso", ha detto l'imprenditrice dopo la diffusione della notizia. In collegamento con lo studio, la vicenda è stata commentata da Caterina Collovati. "È emerso che lei nel 2021 prendeva 500mila euro per quella pubblicità e alle Fate sono andati semplicemente 12mila, quindi le briciole", ha detto l'opinionista.

"Io assisto a questo iter giudiziario senza gioire, precisiamo. Perché sotto un profilo umano mi dispiace anche di questa situazione che si è creata", ha specificato. Poi Collovati ha tolto il freno e ha detto tutta la sua verità: "Devo dire che così non si fa, non si sfruttano i bambini, non si continua a ripetere che quei soldi andranno, se la gente compra quelle uova. Non puoi far credere ai consumatori che i soldi per quel panettone, i soldi per quelle uova, andranno ai bambini quando invece vanno le briciole", ha continuato. "La cosa che mi rallegra è che questo ruolo delle influencer ne esce molto ridimensionato. Questa è gente che vende fumo, è gente che fa credere ai giovani che i guadagni siano facili attraverso quattro foto, invece c'è solo della fortuna, nessun talento", ha concluso la conduttrice televisiva.