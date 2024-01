Tiziano Ferro rompe con l'agente. Ma la motivazione inquieta tutti: “Non ho più luce”

08 gennaio 2024 a

Non solo Amadeus con Lucio Presta, il nuovo anno si apre con un nuovo clamoroso ‘divorzio’ professionale. Questa volta si tratta di Tiziano Ferro e del suo storico manager, Fabrizio Giannini. A dare l’annuncio è lo stesso Giannini che in un post su Instagram scrive così: «Dopo 23 anni, finisce il mio rapporto professionale con Tiziano Ferro. È stato un percorso lungo, bello e ricco di grandi soddisfazioni. Adesso nuove sfide e obbiettivi per entrambi. Grazie Tiziano».

Non tarda ad arrivare anche il commento del cantante di Latina: «È finita un’epoca. Ti auguro tutta la luce che ti meriti, e che io non ho più. Ti auguro successi e gioia, anche più di quelli che abbiamo vissuto. Ti voglio bene Fabri, grazie». Si chiude così un altro capitolo per Tiziano Ferro che non sta di certo attraversando un bel periodo, come più volte lui stesso ha sottolineato via social. Ferro, infatti, a causa del divorzio da suo marito Victor Allen è rimasto bloccato a Los Angeles, perché lì ci sono i suoi bambini, rinunciando al tour italiano per la promozione del suo libro. La crisi della star della musica continua.