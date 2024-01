Zona Bianca, il professor Carnevale Maffè: "Di cosa ha bisogno Ferragni"

07 gennaio 2024 a

Chiara Ferragni, continua a far discutere il caso dell'influencer finita nell'occhio del ciclone dopo la beneficenza legata a pandoro e uova di Pasqua. Se n'è parlato anche nel corso della puntata di Zona Bianca in onda il 7 gennaio su Rete4. Ospite in studio il professor Carlo Alberto Carnevale Maffè, docente di Sda Bocconi, che punta il dito su quello che manca a Ferragni.

"Ferragni ha bisogno certamente di un influencer più bravo per gestire le crisi - dichiara velenoso il professor Maffè - A gestire il successo è stata bravissima. E soprattutto ha bisogno di un ufficio legale molto più rigoroso e strutturato: non si gioca con la credibilità e soprattutto non lo si fa sulla beneficenza. Di Ferragni continueremo a parlare ancora per molto tempo perché il suo appeal sociale non è crollato. E' crollato il suo appeal commerciale perché è chiaro che un brand non vuole essere associato a situazioni controverse. Io rimango garantista e finché non c'è un appello non è giusto mettere in croce nessuno. Certamente bisogna imparare a gestire la propria popolarità in maniera professionale. E' stata bravissima nel costruirla, deve imparare a difenderla e a scusarsi profondamente".