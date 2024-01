Chiara Ferragni è in terapia EMDR: "Colpa e vergogna", che cos'è

08 gennaio 2024 a

Non si fa che parlare di Chiara Ferragni. Da quando lo scadalo del pandoro l'ha travolta, l'influencer è finita al centro dell'attenzione mediatica. Molto si sta dicendo e leggendo sul suo conto. Dopo una lunga assenza dai social, l'imprenditrice digitale è riapparsa con una foto e un breve discorso di scuse e ringraziamenti. Ma come sta davvero? Possibile che dietro a quegli scatti in famiglia si celi altro? Stando a quanto spiegato dallo psicologo e psicoterapeuta Andrea Botti a Il Messaggero, alla base dell'allontanamento dal web ci sarebbero emozioni che vanno "dalla colpa alla vergogna all'inadeguatezza, fino all'impotenza di non riuscire a cambiare la situazione".

Chiara Ferragni stessa aveva raccontato di seguire una specifica terapia, l'EMDR, Eye Movement Desensitization and Reprocessing, cioè Desensibilizzazione e rielaborazione attraverso i movimenti oculari. Ma di che cosa stiamo parlando? "Attraverso la stimolazione degli occhi riesce piano piano a desensibilizzare l'intensità dei ricordi traumatici ed emotivamente stressanti", ha chiarito l'esperto. Attraverso questa tecnica il paziente è capace di rivivere i ricordi negativi "in modo più distanziato e di subire in modo minore le conseguenze di un trauma o di un'esperienza emotiva particolarmente stressante", ha spiegato Botti.