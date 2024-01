Re Carlo III, il sondaggio che lo scuote. Acque mosse per la monarchia?

04 gennaio 2024 a

L'inattesa abdicazione della regina Margherita II di Danimarca a favore del figlio Federico ha spinto il Guardian, giornale progressista e anti-monarchico, a offrire la sua lettura della mossa danese e un consiglio al sovrano inglese. L'addio al trono di Margherita II è la dimostrazione di una "monarchia costituzionale ragionevole" e re Carlo III dovrebbe seguire l'esempio della regina 82enne, che ha compreso come "il tempo stava per scadere e i mali stavano aumentando". Questo ha scritto l'editorialista. Acque mosse, insomma, per il sovrano d'Inghilterra, che ora teme anche il risultato di un sondaggio commissionato dal governo inglese per chiedere a 175mila sudditi quale ruolo dovrebbe avere la monarchia.

A rivelare questo venturo test elettorale è stato il Mirror. L'iniziativa è partita da Downing Street, che attraverso il dipartimento per il Digitale, la Cultura e i Media, ha affidato la consultazione statistica ai sondaggisti di Verian. Le rilevazioni, veramente, sono iniziate già a partire dal maggio dello scorso anno e verranno completate entro la fine di marzo. Le persone selezionate sono state selezionate a caso e non saranno chiamate solamente a esprimersi sul ruolo della monarchia. “Quale ruolo pensi dovrebbe avere la monarchia nel Regno Unito?”: questa sarà la domanda che scuote Buckingham Palace e che potrebbe, in qualche modo, destabilizzare gli equilibri.