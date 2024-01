L'Aria che Tira, il politologo smentisce la sinistra sul premierato: “Nessuna limitazione al Quirinale”

03 gennaio 2024 a

Si parla della riforma del premierato nel corso della puntata del 3 gennaio de L’Aria che Tira, il talk show di La7 condotto da Francesco Magnani. Tra gli ospiti figura il politologo Spartaco Pupo, che smonta diverse critiche al progetto del centrodestra: “Non credo, leggendo la proposta della riforma costituzionale del premierato, che i poteri del presidente della Repubblica possano essere limitati. Si tratta di enfatizzare e valorizzare la figura del presidente del Consiglio in una sorta di corrispondenza biunivoca con il Parlamento. Il parlamentarismo, per antonomasia, garantisce in termini di democraticità delle relazioni tra i vari poteri dello Stato, ma è anche vero che io resto un presidenzialista puro, è una cosa nelle corde di diverse culture politiche, sia di destra che di sinistra, c’è una forte tradizione italiana presidenzialista”.

Pupo sposta il focus del premierato su un piano internazionale: “Il premierato è un adattamento, che in un questa fase storica, dato anche il contesto internazionale, in cui l’Italia si trova a dover competere e a relazionarsi con delle autocrazie e dei sistemi autoritari, con le cosiddette democrature, come vengono chiamate, per cui a volte serve maggiore piglio decisionistico, un maggiore pugno, con buona pace del ruolo di garanzia del presidente della Repubblica, che però - ricorda il politologo prima di concludere - non è in discussione”.