Ferragni e Fedez nel mirino di Salini: "Bigotti dell'anti-centrodestra"

03 gennaio 2024 a

a

a

Chiara Ferragni e Fedez sono avversari della maggioranza? Questa è stata la domanda con la quale la conduttrice di Stasera Italia, il programma di Rete 4, ha proposto il dibattito sul ritorno social dell'influencer numero uno d'Italia. A rispondere, tra gli altri, è stato Massimiliano Salini. "Non sono percepiti come nulla. Sono personaggi molto popolari, molto forti dal punto di vista della raccolta di seguaci, di follower, che a volte diventano fin troppo fedeli": questa l'introduzione all'intervento. L'europarlamentare di Forza Italia ha poi spiegato il suo punto di vista: "Loro appartengono alla categoria di coloro che rischiano di approfittare della fedeltà dei follower".

“Nel momento del bisogno...”. Ferragni torna a parlare: riapparizione social, con chi ce l'ha

"L'ambito politico non li ha mai censiti perché gli argomenti con i quali esprimono le loro legittime posizioni, culturali e politiche, sono molto banali. Diciamo che sono, per usare il termine utilizzato proprio da Chiara Ferragni nella sua denuncia del bigottismo del futuro governo del centrodestra", ha continuato Salini, in collegamento con lo studio. Quindi è arrivato l'affondo diretto all'imprenditrice digitale e al marito rapper: "Sono i bigotti dell'anti-centrodestra, sono i bigotti dei nuovi diritti. Sono quelli che difendono posizioni con argomenti fragili". "Il tema è delicato per quel che riguarda la disciplina degli influencer. In parlamento europeo ne stiamo parlando. Stiamo lavorando per ridefinire a trasparenza con la quale le piattaforme utilizzano algoritmi e la disciplina della professione", ha aggiunto l'europarlamentare.