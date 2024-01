Chiara Ferragni rompe il silenzio social. Coro di affondi dai vip: "In galera"

03 gennaio 2024 a

Dopo le polemiche suscitate da un’iniziativa pubblicitaria con una nota marca di Pandoro, l’influencer Chiara Ferragni è tornata sui social dopo un lungo silenzio. La modella cremonese ha ringraziato chi le è stato vicino quando sono infuriate le polemiche, che hanno preso il via dopo che l’antitrust ha multato l'imprenditrice e la Balocco per "pratica commerciale scorretta". "Mi siete mancati" e "vorrei ringraziare tutte quelle persone che in questi giorni mi sono state vicine e hanno avuto una buona parola per confortarmi" sono state le parole rivolte dalla diretta interessata ai suoi follower. "Vorrei ringraziare tutte quelle persone che hanno mandato un messaggio o un direct, che hanno chiesto come stessi, che mi hanno spronata a tornare sui social", ha scritto Ferragni che era apparsa brevemente, senza però alcun messaggio, anche in un video postato l’ultimo dell’anno dal marito, il cantante Fedez. La scelta dell'imprenditrice digitale, però, non è piaciuta a molti vip, che presto hanno espresso la loro opinione in rete.

Assenza e "ritorno pianificato" per Ferragni? La strategia della mancanza

"Se vado in banca e rubo diecimila euro mi danno tre anni senza condizionale. Secondo questa lineare logica, Chiara Ferragni dovrebbe farsi trent’anni. E comunque è sempre meglio uno che ruba sapendo di rubare, di uno che lo fa fingendosi autore di opere umanitarie. Sono molto dispiaciuto per lei, ma dovrebbero venire confiscati tutti i beni e mandata a fare attività socialmente utili per almeno due decadi. Senza sconto della pena e senza visite parentali. The end", ha detto Andrea Pinna, ex vincitore di Pechino Express.

Pesante affondo anche da parte di Flavia Vento, che ospite su Radio Cusano Campus da Turchese Baracchi per Turchesando, ha detto: "Chi fa beneficenza e poi non dà i soldi è una cosa da galera. È grave e credo che a Chiara Ferragni i soldi non le manchino, un milione in più o un milione in meno. I poveri sono in Africa, lei camperà di rendita per venti vite, non mi fa pena per niente". E ancora: "Che lei abbia due milioni in meno non me ne frega niente, mi devo preoccupare che ora la Ferragni non ha una lira? Una che guadagna 80mila per una foto può anche smettere di lavorare e sparire".