Chiara Ferragni torna a parlare: “Grazie a chi c'è stato nel momento del bisogno”

Chiara Ferragni torna a parlare sui social dopo il caso Balocco e la multa milionaria dall’Antitrust. L’influencer ha postato due storie sul proprio profilo Instagram: la prima vede una sua fotografia con la scritta “Mi siete mancati” e un box per farle scrivere da tutti i fan che sono rimasti al suo fianco nel periodo più duro degli ultimi anni per via dello scandalo.

Assenza e "ritorno pianificato" per Ferragni? La strategia della mancanza

La seconda è un lungo messaggio di testo: “Una cosa mi sento di dirla. Vorrei ringraziare tutte quelle persone che in questi giorni mi sono state vicine e hanno avuto una buona parola per confortarmi. Ringraziare tutte quelle persone che hanno mandato un messaggio o un direct, che hanno chiesto come stessi, che mi hanno spronata a tornare sui social. Grazie a chi c'è, a chi ascolta, a chi non vuole affossare ma aiutare. A coloro che hanno espresso la loro opinione, anche negativa, in tono pacato e costruttivo, perché nella vita c'è sempre tempo per confrontarsi, riflettere e ripartire. Le persone che ti vogliono veramente bene si vedono nel momento del bisogno, ed io vi ho visti, letti e sentiti. Grazie davvero”. Un lento ritorno alla normalità per Ferragni, che si era chiusa in un silenzio assordante nelle ultime settimane.