Elodie annulla il concerto: "Devo fermarmi", che succede

Imprevisto importante per Elodie. L'artista è stata costretta ad annullare il concerto della sera del primo dell’anno a Teramo a causa di un’influenza con tosse e una forte tracheite, emersi dopo l’esibizione di Capodanno a Palermo, in piazza Politeama. "I medici mi hanno visitato stamattina e mi hanno imposto il riposo forzato", ha spiegato sui social la 33enne cantante romana. Quindi ha continuato, esprimendo tutto il suo dispiacere: "non sapete quanto mi dispiace, cerco di rispettare sempre tutti gli impegni presi e ci tenevo tanto a cominciare l’anno nuovo con voi. Ma è da qualche tempo che il mio fisico mi manda segnali, e adesso devo davvero fermarmi", ha aggiunto.