Chiara Ferragni, bufera per il video di Capodanno: "Mentire ai bambini ormai..."

La battuta più soft è anche la più scontata: "A che ora aprite il pandoro?". Chiara Ferragni riappare sui social in un video del marito Fedez girato probabilmente nella loro nuova casa di Milano. L'influencer vestita di rosso è sorridente con la famiglia, il rapper scherza e presenta il look della figlia Vittoria vestita “come Valeria Marini nel 1999”. Siamo ben prima della mezzanotte ma in casa Ferragnez si fa il countdown e si brinda al 2024, probabilmente per far festeggiare anche i bambini. Un "trucchetto" usato in diverse famiglie la notte di Capodanno. Ferragni mostra infatti l'orologio del telefono: poco dopo le 21.

Sotto il post, la battaglia dei commenti. I fan chiedono di smetterla con l"accanimento mediatico" per uno "scivolone", quello del pandoro-gate, per il quale l'influencer è stata crocifissa mentre nessuno pensa ai "politici che rubano"; questa una delle argomentazioni più usate. A difendere queste posizioni sembra una minoranza di follower. Tanti i commenti che sottolineano come la sanzione dell'Atritrust e l'inchiesta sulla beneficenza non siano solo uno "scivolone", altri stigmatizzano la volontà di mostrarsi felici e sorridenti nonostante quello che è accaduto e parla di scollamento dalla realtà. Poi c'è chi ironizza sul Capodanno anticipato: "Credo ci sia un errore di comunicazione…sono solo le 21.14", scrive un utente in riferimento al video di scuse di Ferragni. Tra i commenti uno più velenoso degli altri: "Mentire ai bambini oramai è un marchio di fabbrica a quanto vedo", e giù risate. I social l'hanno innalzata a influencer globale: ora qualcosa sembra essersi rotto.