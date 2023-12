Vittorio Emanuele Parsi operato d'urgenza al cuore: "È gravissimo"

29 dicembre 2023 a

Un malore improvviso ha colpito Vittorio Emanuele Parsi. Il politologo esperto di geopolitica, noto al grande pubblico dei talk show dove è spesso ospite per commentare le guerre in Ucraina e in Medio Oriente, era a Cortina quando ha e accusato un problema di tipo cardiovascolare, ed è stato ricoverato d’urgenza in terapia intensiva all’ospedale di Treviso. Secondo quanto riporta il Corriere della sera Parsi, 62 anni, è stato operato d’urgenza al cuore e le sue condizioni vengono definite "gravissime".

Secondo quanto riferito dal quotidiano milanese il professore ordinario di Relazioni internazionali presso la Facoltà di Scienze politiche e sociali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, dove insegna anche «Studi strategici»., avrebbe accusato un forte dolore al petto. Portato all'ospedale «Codivilla» di Cortina, è stato poi trasferito prima a Belluno e poi a Treviso, dove è stato operato. Attualmente sarebbe ricoverato in terapia intensiva con prognosi riservata.