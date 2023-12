Stasera Italia, il paragone di Pietro Senaldi: "Parla come Bartali"

27 dicembre 2023 a

Giorgetti come Bartali. Durante la puntata di "Stasera Italia" del 27 dicembre, in collegamento c'era il condirettore di Libero, Pietro Senaldi, che ha paragonato Giancarlo Giorgetti a Gino Bartali. Vediamo perché.

"Siamo in presenza di una #manovra che ha cercato di fare le nozze con i fichi secchi"



Pietro Senaldi a #StaseraItalia pic.twitter.com/PWHkjQ7Nc8 — Stasera Italia (@StaseraItalia) December 27, 2023

"Credo che sia doveroso da parte di un ministro dell'Economia. Siamo in presenza di una manovra che ha cercato di fare le nozze con i fichi secchi. E questo non per colpa di questo governo ma perché tutte le manovre degli ultimi governi cercano di fare le nozze coi fichi secchi. Questo esecutivo in particolare perché è finita la stagione grillina che era quella in cui davamo soldi a chi passava senza neanche sapere se ne avesse realmente bisogno come dimostra il superbonus. Nella sede in cui ha parlato Giorgetti, un riferimento al debito era abbastanza scontato. Giorgetti ha un modo di parlare che sembra un po' Bartali. Che dice è tutto sbagliato, è tutto da rifare. E' un pessimista cosmico. Poi, però, come Bartali arriva al traguardo e arriva spesso primo".