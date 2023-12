Stasera Italia, maggioranza in crisi? Senaldi: "Curva pericolosa, ma il governo tiene"

23 dicembre 2023 a

"Innanzitutto la maggioranza non è in crisi": con queste parole Pietro Senaldi ha allontanato qualsiasi tentativo di mettere zizzania nella maggioranza. “Tajani ha chiarito a Meloni e Salvini che se il Mes fosse andato in aula avremmo avuto questa posizione. Nessun blitz. Comunque il governo regge, è solido, non vi preoccupate”: questo ha assicurato due giorni fa il capogruppo di FI alla Camera Paolo Barelli. “Sul Patto di Stabilità si è ottenuto tutto quello che si poteva ottenere e abbiamo portato a casa un risultato importante sull’immigrazione. Per noi arrivavamo a Natale con questo. FI avrebbe preferito che oggi fosse stata la celebrazione di un successo, potevano non accogliere nulla delle nostre proposte e poi passato in secondo piano il fatto storico della solidarietà sui migranti”, ha aggiunto. Il tema è stato affrontato a Stasera Italia, il programma di politica e di attualità di Rete 4.

"È uscito su tutti i giornali: c'è stata una telefonata a tre. Meloni, Salvini e Tajani hanno scelto una posizione. Forza Italia si è astenuta, ma questa non è stata una sorpresa. Il governo, su una curva molto pericolosa, ha tenuto", ha continuato il condirettore di Libero. Altro argomento di dibattito è stato il fatto che il ministro dell’economia Giancarlo Giorgetti parteciperà, come richiesto dalle opposizioni, ai lavori della commissione Bilancio della Camera mercoledi 27. "Per quanto riguarda Giorgetti, Giorgetti ha due capi, uno nella Lega e uno nel governo, che è Meloni e i suoi due capi si sono messi d'accordo. Lui, essendo un ministro, ha fatto esattamente quello che avrebbe fatto qualsiasi ministro. Resta lì perché sia lui, sia Meloni, sia Salvini sono convinti del fatto che, se lui resta lì, sia nell'interesse dell'Italia", ha commentato il giornalista.