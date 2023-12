Stasera Italia, Tremonti svela il retroscena sul Mes: "Chi volevano salvare"

21 dicembre 2023 a

Il Parlamento ha bocciato la ratifica del regolamento del Mes. Se n'è parlato nel corso della puntata di Stasera Italia in onda il 21 dicembre su Rete4. Ospite in studio Giulio Tremonti che racconta come andò all'eurogruppo la firma del patto.

"Il fondo doveva servire a salvare gli Stati con l'emissione di euro bond. Il primo patto fu costituito in una notte all'Eurogruppo col notaio che arriva e che prende le firme dei ministri. La prospettiva era quella di metterlo nel trattato come base per gli eurobond. Poi è arrivata la crisi creata da Sarkozy e Merkel che dichiarano: "Gli Stati possono fallire". Non volevano dire quello: volevano dire che le banche tedesche e francesi non potevano fallire".