Mes, Lupi punge Benifei: "Marlon Brando è troppo eccitato", scontro in diretta

La bocciatura del Mes è da giorni argomento di dibattito negli studi televisivi. Anche a L'Aria che tira, il programma di politica e di attualità di La7, se ne è parlato. A intraprendere una discussione sul fondo salva Stati che la Camera ha bocciato è stato David Parenzo. Maurizio Lupi, presidente Noi con l'Italia, si è rivolto direttamente al conduttore e ha detto: "Mi faccia dire una cosa, visto che Marlon Brando mi ha interrotto cento volte". Il diretto interessato, l'eurodeputato del Pd Brando Benifei, ha replicato immediatamente: "Perché dileggia il mio nome?". L'esponente di centrodestra ha risposto così: "Siccome ha detto che è un cinepanettone...", ma non è riuscito a continuare perché il suo interlocutore ha ripreso la parola.

"Mi ha interrotto cento volte...", ha ribadito Lupi. Benifei, dal canto suo, ha detto: "L'ho interrotta solo una volta, quando ha detto una cosa falsa". Poi, tornando al Mes, il presidente di Noi con l'Italia ha spiegato che è un tema "divisivo sia nella maggioranza, che nell'opposizione. Non a caso ho detto che né con il governo da lei presieduto, né con un governo di larga maggioranza con Draghi, quell'allargamento del Mes è stato ratificato". Quindi la replica del dem: "Ma perché non c'era la scadenza". "È una cosa che non sta in piedi, mi faccia finire, lei è troppo eccitato, vada a riposarsi", l'ha punto Lupi. L'esponente del centrodestra ha allora fatto il punto della situazione: "Siamo sempre stati favorevoli al Mes ma, per ratificare la sua riforma, erano opportune ulteriori modifiche che l’opposizione non ha permesso pur di strumentalizzare, ancora una volta, la politica estera a fini interni. Vogliamo una UE che guardi alla crescita, non all’austerity".