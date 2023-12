Antonino Spinalbese, dopo l'attacco a Belen arrivano le scuse: quel commento...

27 dicembre 2023 a

a

a

Uno scontro totale tra Belen Rodriguez e l'ex fidanzato e padre di sua figlia, Antonino Spinalbese, ha catalizzato l'attenzione di tutti i frequentatori dei social. La prima a sollevare la questione è stata la showgirl che, in risposta a una serie di supposizioni, ha picchiato duro, non risparmiando neanche un dettaglio. "Io ho sempre rispettato gli uomini, non ho mai vietato niente e lo sai bene. Invito la persona che mi ha tirato in ballo a occuparsi di sua figlia durante tutto l'anno non solo a Natale", ha scritto l'argentina per chiarire quanto fatto circolare sul suo conto e sulla scelta di tenere la bambina sempre con sè durante il periodo di festa. "Io non mi avvalgo di babysitter, autisti, personale di servizio e preferire tutti gli altri parenti o nuovi compagni", ha ribattuto con uno sfogo lunghissimo il parrucchiere, alludendo alla decisione di Belen di far convivere la piccola con il suo nuovo fidanzato Elio Lorenzoni.

Belen e Spinalbese ai ferri corti, lite durissima: "Ci vediamo in tribunale"

Spinalbese, però, dopo aver digitato di getto parole al vetriolo, è voluto tornare sulla questione e scusarsi per la frenesia con la quale ha dato spazio alla rabbia piuttosto che al ragionamento. "Mi vergogno molto di essermi esposto per la prima volta mediaticamente, sarà la rabbia, saranno tante cose, ma in questo ci rimetterà mia figlia, e io l’ho permesso, ma non faccio mai cose a caso, devo pensare al suo futuro che da questo momento è cambiato, perché due persone 'adulte' non sono riuscite a risolvere i loro problemi in privato", ha ammesso l'ex gieffino in un commento al suo post. "Ma la disperazione mi ha portato a questo, e credo che questo sia un nuovo inizio per me, e spero che lo sia per tutti quei padri, costretti a situazioni folli.

Scusatemi", ha aggiunto.