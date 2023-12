In Onda, Senaldi smaschera il bluff dell'Europa: "Carrozzone fallito"

26 dicembre 2023 a

Campagna elettorale per le Europee. governo di Bruxelles e conti pubblici dello Stato. Pietro Senaldi ne ha per tutti durante la puntata di In Onda del 26 dicembre. In studio il condirettore di Libero ha preso di petto i vertici di Bruxelles, rei di guidare un carrozzone fallito. "Sul voto del Mes Forza Italia ha fatto una scelta tattica dettata dalle esigenze di campagna elettorale per le Europee - ha detto Senaldi - Insomma è come se Forza Italia si fosse voluta coprire a destra. In genere in campagna elettorale ci si sposta verso il centro. In questo caso, invece, stanno andando tutti verso posizioni più radicali".

Ma è sull'Europa che Senaldi non fa sconti a nessuno: "Per quanto riguarda l'Europa - prosegue il condirettore di Libero - possiamo dire che non ha credibilità rispetto a se stessa. E a Bruxelles ci sono dirigenti assolutamente consapevoli di essere i gestori di un carrozzone che ha politicamente fallito". Poi la stoccata finale a Matteo Renzi e alla sua vecchia gestione dei conti pubblici: "Quando Renzi doveva vincere le Europee - conclude Senaldi - i conti dell'Italia sono andati a farsi friggere".