In Onda, Carlo Cottarelli infilza il M5S: "Come li notiamo di più"

26 dicembre 2023 a

a

a

Carlo Cottarelli e Mes, Il direttore di Peses dell'Università cattolica del Sacro Cuore, parla del recente voto sull'approvazione della riforma del Fondo salva Stati. Cottarelli smaschera il comportamento ambiguo del M5S e attacca i grillini proprio per non aver votato la riforma.

"Non dovevano stare zitti". Berlusconi, Cottarelli inchioda il M5s

"Non ce la faccio più a spiegare cosa voleva dire l'approvazione del Mes. Questa riforma avrebbe permesso di prestare soldi anche all'istituzione europea che salva le banche. Ma la retorica è che non vogliono dare soldi solo per aiutare le banche tedesche. Per non parlare del M5S: i grillini hanno pensato: mi si nota di più se voto a favore o contro il Mes? Tutto sommato il Mes è una cosa abbastanza piccola, è solo una cosa di buon senso. La cosa importante è il comportamento della Banca centrale che può intervenire solo se i Paesi rispettano le regole stabilite da Bruxelles".