Ferragni, indiscrezione-bomba: chi vuole licenziare Fedez

23 dicembre 2023 a

Una maxi-multa e una polemica che non si placa. Chiara Ferragni, accusata di aver condotto "pratiche commerciali scorrette" per la vendita dei pandori Balocco, è finita nell'occhio del ciclone e da giorni ormai non aggiorna i suoi follower sul suo conto. Sui media molte sono le indiscrezioni che la riguardano, ma nessuna di esse è stata confermata o smentita dalla diretta interessata. L'ultimo retroscena, che sta facendo il giro del web, tira in ballo il marito Fedez e il manager Fabio Maria Damato. Da sempre il gossip riporta che tra i due uomini che stanno costantemente al fianco dell'influencer i rapporti non siano dei migliori, ma ora si vocifera addirittura di un ipotetico licenziamento.

Per chi non seguisse con attenzione la famiglia dei Ferragnez sui social, Fabio Maria Damato, oltre a essere il general manager di Chiara Ferragni collection e di The Blonde Salad, è anche un suo carissimo amico. Secondo quanto filtra, il braccio destro dell'imprenditrice digitale, dopo il pandoro-gate e l'allargamento dell'inchiesta alle uova di Pasqua, non sarebbe ben voluto dal rapper perché sembra che il secondo non sapesse i dettagli della vicenda e della beneficenza. A rivelare questo aspetto è stata Guia Soncini su Linkiesta. Questo lascerebbe presagire un clima di tensione in casa Ferragni. A pochi giorni dal Natale, l'influencer e il marito sono scomparsi dai radar. Ma non è tutto. Sembra che a suggerire all’imprenditrice digitale di donare spontaneamente un milione di euro all'Ospedale Regina Margherita di Torino, di cui Chiara parla nel virale "video di scuse", sia stato proprio il marito.