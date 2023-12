Chiara Ferragni, sondaggio sul pandoro-gate: quanti italiani non le credono

23 dicembre 2023 a

a

a

Se è stato o meno un "errore di comunicazione" quello di Chiara Ferragni lo stabiliranno le sedi opportune. Ma la maggioranza degli italiani non sembra credere alla versione dell'influencer sul pandoro-gate. A occuparsene è un sondaggio di Termometro politico che prende spunto dalla multa milionaria inferta dall’Antitrust alle sue imprese e alla Balocco per pratica commerciale scorretta e dal video di scuse di Ferragni.

Chiara Ferragni, cambia tutto? Cosa c'è scritto sull'etichetta del pandoro

Il risultato appare netto. Chiara Ferragni "non è credibile ed è in malafede" secondo il 68,8% del campione, scrive Tp. Per il 24,4% "ha ingannato molti italiani ingenui e la colpa principale è di questi ultimi (che si sono fatti abbindolare). Per un 44% – risposta fortemente maggioritaria – è evidente che quelli di Ferragni siano espedienti per trarre profitto e non c’era alcuna beneficenza. Nel complesso queste due risposte raggiungono il 68% del campione: 2 italiani su 3", riassume l'istituto.

Quanti follower ha perso l'influencer moralizzatrice

Poco più di un italiano su cinque, il 20,4%, confida invece nella buona fede dell'influencer e crede che sia stato un “errore di comunicazione" e non una "!truffa”. Infine, un 5% sostiene che la beneficenza di Chiara Ferragni sia reale e la ritiene una persona positiva. Nel complesso, un quarto del campione sostiene l’imprenditrice e influencer. Tuttavia Ferragni ha perso in questi giorni numerosi follower, una goccia nel mare di una platea enorme, ma anche il "sentiment" dei social, ovvero la sua reputazione online, ha subito un duro colpo.