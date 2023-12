Ferragni, Cruciani la travolge: "Genio? Devi metterci la faccia"

22 dicembre 2023 a

Anche a Dritto e rovescio, il programma di politica e di attualità condotto da Paolo Del Debbio, si è parlato dell'affaire Chiara Ferragni. Da quando l'Antitrust ha annunciato la multa da oltre 1 milione di euro per le sue società, l'influencer è finita in una vera e propria bufera, mediatica e non. Uno, tra i pochi, a prendere le difese dell'imprenditrice è stato Vittorio Feltri che, interrogato da una lettrice de Il Giornale, ha spiazzato tutti. "Dubito fortemente che da parte di Ferragni ci sia stata la volontà di ingannare i consumatori. Penso che più probabilmente ci sia stata una incomprensione tra lei e l'azienda. Trovo ingiusto l'accanimento. Vogliamo moralizzare tutti. È l'invidia sociale", ha scritto. Le parole del direttore editoriale del quotidiano non hanno incontrato l'approvazione di Giuseppe Cruciani che, ospite in studio, ha chiarito il suo punto di vista sulla vicenda.

"Io non sono d'accordo con Feltri nella maniera più assoluta", ha premesso il conduttore radiofonico. Il motivo? "Feltri non entra nel merito della vicenda, dice semplicemente che è un genio e che ha dei meriti per aver costruito quello che lui chiama impero", ha proseguito. "Io sono dell'idea che la beneficenza si faccia in due modi: uno puoi anche non dirlo, ma se decidi di dirlo, quando guadagni un cachet, devi dire 'io incasso tot, do tot in beneficenza'; oppure l'altra strada è quella di metterci la faccia e di spingere le persone a dire 'date questi soldi in beneficenza per quest'associazione o per quest'altra associazione", ha spiegato. "È legittimo fare marketing e fare business, però lo devi dire", ha concluso il volto de La Zanzara.