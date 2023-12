Ferragni nel mirino di Wanna Marchi: "Poveraccia, io l'unica truffatrice"

Alice Antico 22 dicembre 2023 a

a

a

Il pandoro-gate continua a fare da protagonista del gossip prenatalizio. Tra i volti noti che si sono espressi a tal proposito, Wanna Marchi e Stefania Nobile hanno detto la loro ad AdnKronos. La Marchi, peraltro, era stata più volte nominata dagli utenti del web e messa a paragone con Chiara Ferragni. “Qualcuno ha scritto che Chiara Ferragni ha sorpassato Wanna Marchi”, ha infatti esordito l’ex televenditrice. “Io ritengo di essere l’unica vera influencer e l’unica vera truffatrice. Anche perché ho avuto il coraggio di dire nella serie Netflix che i co***oni vanno in***ati. Molto sinceramente, dico che non seguo tantissimo la Ferragni ma mi dispiace, perché quando si comincia a dare addosso a una persona, alla fine tutti le danno addosso. Mi dissocio completamente da tutto questo”, ha continuato la Marchi.

Ferragni "è distrutta, da giorni non...": le parole che preoccupano i fan

Invece, in merito al video di scuse fatto dall’influencer, la Marchi ha espresso il suo parere in accordo con quello della maggior parte dell’opinione pubblica: “Credo che sia stata una cosa studiata per farla apparire come una poverina, vestendola di grigio, dimessa, senza trucco e con le occhiaie. Il truccatore è stato bravino ma io quel video non l’avrei fatto così, da poveraccia”, ha dichiarato Wanna Marchi. Parole forti e toni diretti i suoi, come è solita fare. “Se posso dare un consiglio alla Ferragni, vorrei dire a questa ragazzina di fare quello che si sente di fare senza ascoltare nessuno. Se ascolta qualcuno sbaglierà in continuazione, perché son tutti buffoni quelli che gli stanno intorno. Questo lo dico e lo firmo”.

"Genio? Devi metterci la faccia": Cruciani travolge Ferragni

Anche Stefania Nobile ha detto la sua sul paragone Marchi-Ferragni. “Noi ci dissociamo da questo parallelismo”, ha dichiarato, “Non vedo alcuna analogia tra una beneficenza e una televendita. Credo che il nome di mia madre serva a rendere grande la notizia. Quella del pandoro è solo una squallida notizia che fa ombra a tutte le associazioni benefiche per bene.” E poi ha confessato: “Io e mia mamma abbiamo pareri contrastanti, abbiamo anche discusso su questo. Per mia madre lei è una grande, per me è una che ha avuto un gran c**o”. Le due hanno poi aggiunto: “Come ne viene fuori la Ferragni? Questo lo dirà il tempo e più che altro la magistratura. Non se ne esce più da una cosa così”. “Auguro alla Ferragni di avere un decimo della forza che abbiamo io e mia madre ogni giorno”, ha detto Stefania Nobile. E intanto, mentre tutti parlano di lei, Chiara Ferragni continua a rimanere in silenzio stampa.