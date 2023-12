Chiara Ferragni, Selvaggia Lucarelli la travolge: “Strategia precisa, compra la reputazione così”

21 dicembre 2023 a

Altro round della faida tra Selvaggia Lucarelli e i Ferragnez. La giornalista del Fatto da tempo ha indagato sulle operazioni di beneficenza di Chiara Ferragni e ora, nonostante il video di scuse dell’influencer, rilancia le accuse in un’intervista al Corriere della Sera: “Fa parte del loro insieme di privilegi. Se non hai soldi la reputazione te la devi guadagnare, se hai tanto denaro invece puoi comprarti anche la reputazione. Con bonifici fatti bene e quasi sempre a favore di telecamera puoi sostituire l’impegno civile, il sudore delle battaglie, l’attivismo reale che consuma le suole delle scarpe. Non ho mai visto Chiara Ferragni e Fedez spendersi sul lungo termine in cause in cui credono. Loro cavalcano la causa del momento, come il Covid, il femminismo, Sanremo... Fanno un gigantesco spot promozionale alla loro reputazione che innesca nei follower un’idea di gratitudine e diventa un jolly per eventuali inciampi. Infatti Fedez per giustificare la disonestà di fondo nell’operazione pandoro ha tirato fuori i jolly delle beneficenze precedenti. In questo modo hanno crediti infiniti”.

“La comunicazione - incalza Lucarelli nel colloquio col quotidiano - è stata chirurgica e scientifica, le parole sono state scelte con grandissima attenzione per creare quel tipo di confusione in chi acquistava i prodotti. Altro che errore, è stata una strategia ben studiata. I follower li seguono perché i Ferragnez hanno profili aspirazionali, ma non so sul lungo termine quanto faccia bene questo modello. Sono lanciati entrambi in una corsa sfrenata senza mai guardarsi indietro e chiedersi se hanno sbagliato qualcosa”. E poi la stoccata finale a Fedez che l'aveva attaccato per i suoi articoli sul caso beneficenza: “Io non giornalista? Lui è un non cantante”.