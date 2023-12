Caterina Caselli, la passeggiata in centro finisce malissimo: "Pericoloso"

22 dicembre 2023 a

a

a

Caduta rovinosa per Caterina Caselli. A pochi giorni dal Natale e dall'inizio delle feste, la cantante è inciampata nei tubi che nascondono i fili elettrici che servono a illuminare l'albero di Natale in Galleria del Corso, a Milano, e si è fratturata l'omero. A raccontare la disavventura è stata la produttrice stessa con un video pubblicato sui social. "Sono passata in Galleria del Corso e sulla destra ci sono dei tubi per illuminare l'albero che sono coperti da una specie di montagnetta scura, nera. C'è anche una striscia quasi invisibile gialla. Sono inciampata guardando l'albero, sono caduta e mi sono rotta l'omero": così ha esordito, rivolgendosi al popolo di Instagram.

"Sono praticamente con questa camicia di forza che devo tenere per un mese", ha proseguito Caselli, concedendosi un sorriso e indicando il tutore che le sostiene il braccio e la spalla. Quindi l'appello ai suoi follower: "Quello che volevo dirvi è 'fate attenzione'. Perché mentre ero a terra e aspettavo l'autoambulanza, tante altre persone inciampavano lì. Quindi fate veramente attenzione perché può essere pericoloso", ha detto l'ex caschetto d'oro della canzone italiana. Infine gli auguri: "Buon Natale e buone feste. Siate felici, tanta gioia e serenità".