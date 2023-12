Stasera Italia, Porro smaschera l'ipocrisia della sinistra: "Chi è il nuovo nemico dem"

21 dicembre 2023 a

Chi è il nuovo nemico della sinistra: si chiama Elon Musk. Ne parla Nicola Porro nel suo editoriale all'inizio della puntata di "Stasera Italia" in onda il 21 dicembre su Rete4. Porro punta il dito contro le argomentazioni della sinistra. A dir poco ridicole.

"Un fantasma si aggira per l'Europa, il fantasma di Elon Musk - dichiara Nicola Porro - Un fantasma cattivo e pericoloso. Lo stesso presidente della Repubblica ha parlato di oligarchi dei social e questo cattivissimo Musk, che il Time nel '21 definiva uomo dell'anno, oggi è diventato un cattivissimo personaggio. Improvvisamente sono tutti contro di lui. Ho assistito l'altro giorno a dichiarazioni incredibili. Pier Luigi Bersani ha detto: "Musk non mi piace perché non paga le tasse". Vi volevo segnalare che nel 2021 ha pagato 11 miliardi di imposte"