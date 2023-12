Stasera Italia, Porro svela il tesoro di Ferragni: "Quanto guadagna con un post"

20 dicembre 2023 a

a

a

Il caso Ferragni continua a tenere banco ovunque. Anche nell'editoriale di Nicola Porro che ha aperto la puntata di Stasera Italia in onda il 20 dicembre su Rete4. Il conduttore sottolinea la capacità di Ferragni di costruire dal nulla un vero e proprio impero. Ma quanto le frutta? Lo spiega Porro nei dettagli.

"Quando una signora come la Ferragni che non nasce da grandi famiglie o da grandi tradizioni imprenditoriali riesce ad accumulare un patrimonio di 40 milioni di euro, io questo non lo considero un peccato, ma l'esercizio di un grande successo imprenditoriale. Ogni comunicazione, ogni articolo che fa la signora Ferragni le rende 100mila euro. Ci dobbiamo vergognare per lei? Perché riesce ad avere questo successo? E' la stessa cosa che potremmo dire per un grande calciatore, per un artista, per un comunicatore. Ecco è questo il punto: che un comunicatore quei 100mila euro non riuscirà a guadagnarli per tutta la loro vita visto che stanno in un mercato che sta morendo. Forse c'è un sovrappiù di polemica nei suoi confronti anche per questo suo grande successo. Il suo metro di successo viene dato dai suoi follower: pensate che la Ferragni ha 30 milioni di seguaci. Un numero straordinario non solo in Italia ma in tutto il mondo"