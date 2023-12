Stasera Italia, Annalisa Chirico disintegra Fedez: "Demenziale"

20 dicembre 2023 a

Caso Ferragni: non c'è solo chi parla dell'influencer. Sotto i riflettori ci finisce anche il marito Fedez. Ne ha parla Annalisa Chirico nel corso della puntata di Stasera Italia in onda il 20 dicembre su Rete4. La giornalista punta il dito contro i comportamenti errati o ambigui del marito.

"Ho grande ammirazione per chi ha creato un impero digitale come #ChiaraFerragni. #Fedez ogni volta ruba la scena alla moglie"



Annalisa Chirico a #StaseraItalia pic.twitter.com/cuOh7OuqTo — Stasera Italia (@StaseraItalia) December 20, 2023

"Questo marito ogni volta che può ruba la scena alla moglie - dichiara Annalisa Chirico - L'ha fatto a Sanremo col bacio al cantante e mimando un atto sessuale seduto in prima fila mentre sua moglie era una co-conduttrice del Festival. E di nuovo l'altro giorno. Quando ho visto quella story su Instagram ho detto non è possibile che lo stia facendo. Innanzitutto era chiaro che i numeri che dava su Regione Lombardia e ministero della Cultura erano totalmente sbagliati, peraltro in un italiano un po' difficile. Ma poi non mi sembrava possibile che, in un momento così delicato per sua moglie, lui per metà del video prende le distanze dalla moglie. Cioè lui ha fatto un video fingendo di difendere la moglie ma in realtà diceva addirittura "abbiamo società diverse. Io uso una fondazione per fare beneficenza, lei è una donna indipendente non c'entro niente io. L'ho trovato un video demenziale e, al posto della Ferragni, mi sarei risentita".