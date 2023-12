Antonella Clerici si scusa per lo chef Barzetti: "Battuta infelice"

21 dicembre 2023 a

Le parole pronunciate dallo chef Sergio Barzetti durante una delle ultime puntate di È sempre mezzogiorno hanno sollevato un vero e proprio polverone. Il cuoco stava spiegando una ricetta alla conduttrice, Antonella Clerici, quando si è lasciato andare a una battuta giudicata da molti sessista e di pessimo gusto. "Quanto ne metto? Un bicchiere? E il resto cosa ne facciamo? Lo beviamo, nel frattempo. E da lì, da cosa nasce cosa", ha scherzato la padrona di casa, riferendosi alla bottiglia di Prosecco sul tavolo. "E poi vai a fare una cosa importante: vai a stordire la preda", ha aggiunto Barzetti. La scivolone dello chef è finito nel mirino di molti. Oggi Clerici è tornata sulla questione e si è scusata con il suo pubblico.

La conduttrice della trasmissione di Rai 1 ha conquistato la scena e ha iniziato a parlare: "Volevo dire una cosa che è successa, voi come sapete quello che ho nel cuore ho nella bocca, quindi vi racconto sempre tutto. Martedì, c'è stata una infelice battuta che ha fatto il nostro Sergio Barzetti, che devo dire è una persona al di fuori di ogni sospetto, io lo conosco da tanti anni e so benissimo la persona che è, ma ha fatto veramente una battuta che…noi eravamo in diretta, io ho sottolineato che era una battuta infelice, ma forse non l'ho fatto abbastanza, era una battuta molto infelice". "Me ne dispiaccio, me ne scuso, perché questa è casa mia, quindi se qualcuno viene a casa mia, però è anche casa vostra, perché entra anche nelle vostre case e dice una cosa poco gradevole bisogna scusarsi. Lui l'ha già fatto sui social, ampiamente, io lo faccio per lui, per noi, qui che è la nostra casa. Quindi grazie", ha aggiunto.